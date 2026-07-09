Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Стену корпуса РКПЦ в Уфе украсил мурал с трогательной надписью

Гигантское граффити с изображением семьи в кнародных костюмах теперь украшает корпус Республиканского клинического перинатального центра.

Всероссийский стрит-арт-проект «Счастье – это…» охватывает более 20 городов – от Калининграда до Владивостока. Это серия граффити со словом «Счастье».

Идею придумали на «Фестивале Движения Первых» на ВДНХ, первоначально ее поддержали в РЖД, затем и в Минздраве РФ.

В каждом регионе рисунок уникален. Мурал в Уфе передает национальный колорит республики, надпись гласит: «Счастье – это когда на твоих ладонях помещается целый мир».

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: