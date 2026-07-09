Стену корпуса РКПЦ в Уфе украсил мурал с трогательной надписью

Всероссийский стрит-арт-проект «Счастье – это…» охватывает более 20 городов – от Калининграда до Владивостока. Это серия граффити со словом «Счастье».

Идею придумали на «Фестивале Движения Первых» на ВДНХ, первоначально ее поддержали в РЖД, затем и в Минздраве РФ.

В каждом регионе рисунок уникален. Мурал в Уфе передает национальный колорит республики, надпись гласит: «Счастье – это когда на твоих ладонях помещается целый мир».