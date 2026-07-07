В Уфе в июле выпал град

Сегодня, седьмого июля, в центре города небо заволокло тучами, поднялся ветер и долгое время гремел гром, около 16:25 выпал град, который сменился сильным ливнем.

Это стало неожиданностью, учитывая температуру около +28° за окном. Предыдущей ночью также был очень сильный дождь.

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие дни в Уфе температура воздуха не опустится ниже +25° и не поднимется выше +30° днем.