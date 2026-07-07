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В Уфе в июле выпал град

Аномальная погода добралась и до Уфы: в разгар июля на жителей города обрушился крупный град.

Сегодня, седьмого июля, в центре города небо заволокло тучами, поднялся ветер и долгое время гремел гром, около 16:25 выпал град, который сменился сильным ливнем.

Это стало неожиданностью, учитывая температуру около +28° за окном. Предыдущей ночью также был очень сильный дождь.

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие дни в Уфе температура воздуха не опустится ниже +25° и не поднимется выше +30° днем.

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