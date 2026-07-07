На «Иннопроме» подписали соглашение о финансировании проекта уфимского НПП «Полигон»

Премьер-министр правительства региона Андрей Назаров уже объявил о проведении встречи с директором Фонда развития промышленности России Романом Петруцей и подписании соглашения о финансировании проекта уфимского НПП «Полигон».

Новый проект расширит производство высокотехнологичного телекоммуникационного оборудования для центров обработки данных и критической информационной инфраструктуры. По сути, речь о защищенной промышленной связи для энергетики, нефтегазовой отрасли, машиностроения и других ключевых сфер.

Общий бюджет более 1,1 млрд рублей, из них 653 млн – льготный заем от ФРП, еще 465 млн предприятие вкладывает само.

«За девять лет федеральный ФРП поддержал в Башкортостане уже 80 проектов почти на 22 млрд рублей. Понятно, что без такой поддержки многие из них либо не состоялись бы, либо были реализованы гораздо позже. А это потери не только для республики, но и для всей страны. Поэтому отдельно поблагодарил Романа Васильевича и его команду за отношение к промышленности и поддержку Башкортостана», – сообщил Андрей Назаров.