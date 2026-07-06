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Выборы-2026: жители Башкортостана смогут проголосовать удаленно

В Башкортостане уже начинается подготовка к выборам депутатов Государственной Думы России и представительных органов местного самоуправления, которые пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.

Подготовку сегодня, шестого июля, обсудили на оперативном совещании правительства в ЦУРе.

Председатель ЦИК Башкортостана Азат Галимханов рассказал о том, что жители Башкортостана смогут проголосовать в том числе по месту фактического нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель». Подать соответствующее заявление можно через территориальные и участковые избирательные комиссии, МФЦ, а также в электронном виде на портале госуслуг.

Для людей, которые по состоянию здоровья или другим уважительным причинам не смогут прийти на участок, организуют голосование на дому.

С 20 августа по шестое сентября более 10 тыс. членов участковых комиссий проведут поквартирный обход, расскажут о порядке голосования, уточнят сведения об избирателях и проинформируют о возможности воспользоваться различными формами участия в выборах.

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