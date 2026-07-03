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В Уфе перекроют участок дороги около Центрального рынка

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

В начале следующей недели в течение трех дней будут временно перекрывать крайнюю левую полосу вдоль озелененного островка у Центрального рынка на пересечении улиц 50‑летия Октября, Цюрупы и Революционной.

Ограничение будет действовать с 0:00 до 17:00 шестого, седьмого и восьмого июля.

Мера принята для обеспечения безопасности участников дорожного движения во время проведения работ по благоустройству.

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