В Уфе перекроют участок дороги около Центрального рынка

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
В начале следующей недели в течение трех дней будут временно перекрывать крайнюю левую полосу вдоль озелененного островка у Центрального рынка на пересечении улиц 50‑летия Октября, Цюрупы и Революционной.
Ограничение будет действовать с 0:00 до 17:00 шестого, седьмого и восьмого июля.
Мера принята для обеспечения безопасности участников дорожного движения во время проведения работ по благоустройству.
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