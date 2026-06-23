Инфляция в Башкортостане в мае опустилась ниже средней по России

Согласно комментарию Центробанка, цены в Башкортостане в мае в среднем снизились на 0,2% к апрелю. Инфляция была ниже общероссийского уровня (5,3%).

Заметнее всего в мае подешевели продукты. Цены на непродовольственные товары за месяц снизились незначительно, а на услуги выросли. Годовой прирост цен на продовольственные и непродовольственные товары в регионе сложился ниже, чем потребительской корзины в целом, а на услуги – выше.

В частности, подешевели яйца, тепличные овощи и молочные продукты, что обычно происходит весной. Стоимость импортных фруктов и оливкового масла снизилась из-за укрепления рубля. Во многом по этой же причине подешевели бытовая техника, одежда, моющие средства, косметика и парфюмерия.

При этом цены на топливо в мае продолжали расти из-за повышенного спроса в период весенних полевых работ и дачного сезона. Подорожали также путевки на Черноморское побережье России и отдых в местных санаториях и турбазах. Одновременно из-за сезонного снижения посещаемости подешевели билеты в кино.