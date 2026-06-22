В Уфе на длительный срок полностью перекроют Затонский мост

Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о том, что по итогам рассмотрения пяти вариантов проведения ремонта Затонского моста было принято решение о необходимости его полного перекрытия.

При этом глава региона отметил, что это приведет «к коллапсу небольшому». Сроки проведения ремонта пока неизвестны.

Старый Затонский мост через реку Белую в створе улицы Города Галле был построен в 1966-1971 годах. В 2009 году его ремонтировали, но последние несколько лет считается аварийным из-за высокого износа. Каждый день по нему проезжают тысячи машин.

В 2016 году рядом открыли новый Затонский мост, строительство обошлось в пять миллиардов рублей. С 2024 года по старому мосту запретили движение большегрузов: для них выделили крайнюю левую полосу нового моста на встречном направлении.