В Башкортостане из-за непогоды почти 20 тыс. человек остались без электричества

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по РБ, из-за ветра и грозы 21 июня произошло нарушение энергоснабжения в 10 муниципальных образованиях (Кугарчинский, Зианчуринский, Зиалирский, Белорецкий, Аургазинский, Кигинский, Куюргазинский, Абзелиловский, Учалинский и Краснокамский районы), в 84 населенных пунктах.

В них расположены 7390 домов, проживает порядка 19 858 человек, в том числе 3384 ребенка.

Также под отключение попали шесть социально значимых объектов – детсады, школа, больница, дворец культуры.

К устранению повреждений привлекли 71 человека и 28 единиц техники.