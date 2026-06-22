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В Башкортостане из-за непогоды почти 20 тыс. человек остались без электричества

Вчера, 21 июня, в некоторых районах Башкортостана фиксировали порывы ветра до 26 м/с. По шкале Бофорта такая сила ветра характеризуется как «сильный шторм».

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по РБ, из-за ветра и грозы 21 июня произошло нарушение энергоснабжения в 10 муниципальных образованиях (Кугарчинский, Зианчуринский, Зиалирский, Белорецкий, Аургазинский, Кигинский, Куюргазинский, Абзелиловский, Учалинский и Краснокамский районы), в 84 населенных пунктах.

В них расположены 7390 домов, проживает порядка 19 858 человек, в том числе 3384 ребенка.

Также под отключение попали шесть социально значимых объектов – детсады, школа, больница, дворец культуры.

К устранению повреждений привлекли 71 человека и 28 единиц техники.

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