Мэрию Уфы покинул Руслан Исмагилов

Как сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на администрацию города, с должности ушел начальник правового управления Руслан Исмагилов.

С тех пор, как исполняющим обязанности мэра стал Рустам Шарипов, свои посты покинули заместители главы администрации Агарагим Кагиргаджиев и Рустам Хазиев.

Руслан Исмагилов занял этот пост в июле прошлого года. Он окончил Гуманитарно-юридический колледж в Ижевске по специальности «Правоведение» и БашГУ по специальности «Юриспруденция», имеет большой опыт работы в правоохранительных органах и государственных учреждениях.