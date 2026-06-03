Радий Хабиров: «Парк имени Ленина будет одним из лучших в республике»

«Это будет новый, современный парк, один из лучших в республике. Мы очень благодарны Сберу, который финансирует существенную часть работ. Спасибо за такой подарок уфимцам!

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Оскарович Греф убедил нас, что в парке должно быть много пространства для юных посетителей. Поэтому планируем обустроить сразу несколько детских, спортивных площадок. Студенты вузов, у которых раньше здесь были пары по физкультуре, продолжат заниматься. Также строим два кафе», – сообщил глава региона.

Как ожидается, для посетителей обновленный парк откроют в День Республики, 11 октября.