В Башкортостане следующая рабочая неделя будет сокращенной

Гострудинспекция Башкортостана напоминает, что следующая рабочая неделя будет на день короче, чем обычно.
12 июня в Башкортостане отмечают День России, а в Уфе – еще и День города.
Праздник в этом году выпадает на пятницу, так что там нас ждут длинные выходные с 12 по 14 июня включительно.
Продолжительность работы в четверг, 11 июня, сокращается на один час.
При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в число календарных дней отдыха не включается только 12 июня, то есть отпуск продлевается на один день.
Это будет последний внеплановый выходной до 12 октября.
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