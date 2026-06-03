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В Башкортостане следующая рабочая неделя будет сокращенной

Гострудинспекция Башкортостана напоминает, что следующая рабочая неделя будет на день короче, чем обычно.

12 июня в Башкортостане отмечают День России, а в Уфе – еще и День города.

Праздник в этом году выпадает на пятницу, так что там нас ждут длинные выходные с 12 по 14 июня включительно.

Продолжительность работы в четверг, 11 июня, сокращается на один час.

При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в число календарных дней отдыха не включается только 12 июня, то есть отпуск продлевается на один день.

Это будет последний внеплановый выходной до 12 октября.

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