В Башкортостане вдоль дорог появятся посадочные площадки для санавиации

Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин на совещании правительства республики сообщил о том, что для развития санавиации будут разработаны схемы размещения постоянных посадочных площадок вдоль главных автомобильных трасс и труднодоступных участков дорог.

Будет развиваться вся необходимая для обеспечения работы санавиации инфраструктура: освещение, знаки навигации, связь.

По словам премьер-министра правительства Андрея Назарова, потребность республики – около 210 экстренных вылетов в год. Вылет выполняется в кратчайшие сроки после заявки, летом – до 30 минут, зимой – до часа.

Сегодня для санитарных заданий используется вертолет «Ансат» с медицинским модулем. Более 90% пациентов доставляются в профильные стационары в первые 24 часа.