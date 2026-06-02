Синоптики рассказали, каким будет июнь в Башкортостане

Лето уже здесь - правда, пока что, глядя в окно, с тоской вспоминаешь скорее середину мая. Рассказываем о том, чего ждать от июня в этом году.
«По сведению Гидрометцентра России, в июне по республике Башкортостан ожидается средняя месячная температура воздуха около нормы (норма – +17,4°).
Месячное количество осадков предполагается около и больше нормы (норма – 50-70 мм)», – говорится в сообщении Башгидромета.
По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе в ближайшиее время будет облачно, каждый день обещают дожди разной интенсивности, температура до выходных не поднимется выше +21° днем.
