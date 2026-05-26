В Башкортостане увеличат лимит переработок

Опубликован федеральный закон от 25.05.2026 №144-ФЗ, которым среди прочего внесены изменения в ТК РФ в части регулирования сверхурочной работы.

Сегодня, 26 мая, замруководителя Гострудинспекции Башкортостана Оксана Ванскова пояснила, что поправками годовой лимит переработок увеличивается с 120 до 240 часов в год при закреплении этой нормы в коллективном договоре или отраслевом соглашении.

Но есть пара исключений.

– Для сотрудников госучреждений с высокой нагрузкой по внутреннему совместительству и работников с вредными условиями труда подклассов 3.3 и 3.4 сохраняется прежняя планка.

– Те, кто имеет вредность 3.1 и 3.2, а также предпенсионеры и пенсионеры могут привлекаться к сверхурочке более 120 часов только с письменного согласия и при условии отсутствия медицинских противопоказаний.

Документ вступит в силу с первого сентября 2026 года.