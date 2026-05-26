В Башкортостане увеличат лимит переработок

Если вам кажется, что сейчас вы работаете слишком много – присядьте и сделайте глубокий вдох: скоро работодатели смогут грузить вас еще сильнее.
Опубликован федеральный закон от 25.05.2026 №144-ФЗ, которым среди прочего внесены изменения в ТК РФ в части регулирования сверхурочной работы.
Сегодня, 26 мая, замруководителя Гострудинспекции Башкортостана Оксана Ванскова пояснила, что поправками годовой лимит переработок увеличивается с 120 до 240 часов в год при закреплении этой нормы в коллективном договоре или отраслевом соглашении.
Но есть пара исключений.
– Для сотрудников госучреждений с высокой нагрузкой по внутреннему совместительству и работников с вредными условиями труда подклассов 3.3 и 3.4 сохраняется прежняя планка.
– Те, кто имеет вредность 3.1 и 3.2, а также предпенсионеры и пенсионеры могут привлекаться к сверхурочке более 120 часов только с письменного согласия и при условии отсутствия медицинских противопоказаний.
Документ вступит в силу с первого сентября 2026 года.
