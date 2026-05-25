В Башкортостане завтра ограничат продажу алкоголя

Ежегодно в республике вводят временные ограничения розничной продажи алкоголя. Один из таких дней наступит уже завтра, 26 мая.

В день проведения «Последнего звонка» на всей территории Башкортостана будет полностью запрещена розничная продажа алкогольных напитков.

Запрет коснется только продажи алкоголя в магазинах, на бары, рестораны и другие предприятия общепита, которые в любые дни не имеют права допускать употребление алкоголя несовершеннолетними, ограничение не распространяется.

Ежегодно продажу алкоголя ограничивают еще в дни проведения сабантуев (на тех территориях, где они проводятся), в День молодежи и первого сентября, а также в новогодние каникулы.

