Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий прибыл в Уфу

Председатель партии ЛДПР, руководитель фракции этой партии в Госдуме России Леонид Слуцкий провел встречу с главной Башкортостана Радием Хабировым.

Фото опубликовал Радий Хабиров

 

Обсуждались вопросы деятельности регионального отделения партии и ход подготовки к предстоящей избирательной кампании.

«Поблагодарил Леонида Эдуардовича и региональное отделение ЛДПР за наше эффективное сотрудничество. Несмотря на принадлежность к разным политическим силам, мы едины в главном – служении Родине, защите ее интересов, стремлении работать на благо жителей нашей страны.

Таким же патриотом, безгранично любящим Россию, был и Владимир Вольфович Жириновский. В эти дни в Башкортостане проходят торжественные мероприятия, посвященные 80-летию со дня его рождения. Очень жаль, что в такое тяжелое для страны время его нет с нами», – написал глава региона в соцсетях.

«Башкортостан – успешный регион, который демонстрирует высокие стандарты поддержки ветеранов специальной военной операции, эффективное управление экономикой. Этот опыт и достижения заслуживают внимания и тиражирования по всей стране», – сказал Леонид Слуцкий во время встречи.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: