Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий прибыл в Уфу

Обсуждались вопросы деятельности регионального отделения партии и ход подготовки к предстоящей избирательной кампании.

«Поблагодарил Леонида Эдуардовича и региональное отделение ЛДПР за наше эффективное сотрудничество. Несмотря на принадлежность к разным политическим силам, мы едины в главном – служении Родине, защите ее интересов, стремлении работать на благо жителей нашей страны.

Таким же патриотом, безгранично любящим Россию, был и Владимир Вольфович Жириновский. В эти дни в Башкортостане проходят торжественные мероприятия, посвященные 80-летию со дня его рождения. Очень жаль, что в такое тяжелое для страны время его нет с нами», – написал глава региона в соцсетях.

«Башкортостан – успешный регион, который демонстрирует высокие стандарты поддержки ветеранов специальной военной операции, эффективное управление экономикой. Этот опыт и достижения заслуживают внимания и тиражирования по всей стране», – сказал Леонид Слуцкий во время встречи.