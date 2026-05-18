Резиденты ТОР инвестировали в экономику Башкортостана 600 млн рублей в 2026 году

С начала года резиденты ТОР инвестировали в экономику Башкортостана 600 млн рублей, создали 123 новых рабочих места.

Основная доля созданных в первом квартале новых рабочих мест (55%) приходится на резидентов ТОР «Благовещенск». По инвестициям основной вклад в общую копилку дала ТОР «Кумертау» – 53% от общего количества.

Всего за время функционирования преференциального режима резиденты ТОР проинвестировали в экономику региона почти 18,5 млрд рублей и создали около 8,4 тыс. новых рабочих мест.

Лидером по количеству привлеченных резидентов также является ТОР «Кумертау», на которой зарегистрировано 35 резидентов с проектами на сумму более 14 млрд рублей и созданием 2,5 тыс. рабочих мест.

«Якорными» резидентами здесь являются две компании: ООО «Элеватор», реализующее проект по строительству маслоэкстракционного завода, и ООО «Ойлтиммаш» с проектом по производству высокотехнологичного нефтепромыслового оборудования. Они вложили в экономику региона порядка четырех млрд рублей с даты получения статуса резидента. На производствах этих компаний в Кумертау трудятся 833 жителя города.