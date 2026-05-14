В Башкортостан доставили еще 6 зубров

В этом году проект по разведению зубров получил грант Президентского фонда природы. На выигранные 10,2 млн рублей Дирекция по особо охраняемым природным территориям республики планировала привезти из Беларуси еще девять взрослых особей.

Сегодня, 14 мая, глава региона Радий Хабиров сообщил о том, что в природный парк «Мурадымовское ущелье» привезли шесть зубров – пять самок и одного самца.

Итого на сегодняшний день в регионе насчитывается 31 особь беловежских зубров, включая нескольких телят, которые родились уже на башкирской земле. Планируется, что к 2030 году их будет уже 50.

«Я много раз подчеркивал: это не блажь. Мы занимаемся важнейшей государственной задачей по сохранению биологического разнообразия, которую реализуем в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие". А еще – отдаем долг матушке-природе. По вине человека зубры оказались на грани вымирания, в начале XX века их полностью истребили в дикой природе. Советский Союз стал одним из мировых центров по восстановлению вида, и сегодня мы продолжаем это большое дело.

Напомню, что Башкортостан – единственный регион страны, где зубры беловежской линии живут на вольной территории. И увидеть их можно своими глазами», – сообщил Радий Хабиров.