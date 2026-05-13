В Уфе до осени будут перекрывать одну из улиц

ООО «БашРТС» приступает к реализации проекта по модернизации тепломагистрали №2 в северной части Уфы.

В связи с этим с сегодняшнего дня, 13 мая, будут частично перекрывать улицу Свободы:

– по 10 июля – крайнюю полосу проезжей части у остановки «Больница №17» (с нечетной стороны);

– по 19 сентября – крайнюю полосу проезжей части от улицы Дмитрия Донского до дома с адресом Александра Невского, 37 (с нечетной стороны).

Место остановки траспорта перенесут.

Кроме того, завтра, 14 мая, состоится торжественное вручение уфимским кадетам памятных знаков.

Для обеспечения безопасности участников мероприятия с 10:00 до 13:30 будет введено ограничение движения вдоль дома №11 по улице Советской.