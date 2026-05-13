Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе до осени будут перекрывать одну из улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

ООО «БашРТС» приступает к реализации проекта по модернизации тепломагистрали №2 в северной части Уфы.

В связи с этим с сегодняшнего дня, 13 мая, будут частично перекрывать улицу Свободы:

– по 10 июля – крайнюю полосу проезжей части у остановки «Больница №17» (с нечетной стороны);

– по 19 сентября – крайнюю полосу проезжей части от улицы Дмитрия Донского до дома с адресом Александра Невского, 37 (с нечетной стороны).

Место остановки траспорта перенесут.

Кроме того, завтра, 14 мая, состоится торжественное вручение уфимским кадетам памятных знаков.

Для обеспечения безопасности участников мероприятия с 10:00 до 13:30 будет введено ограничение движения вдоль дома №11 по улице Советской.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: