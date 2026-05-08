В городах Башкортостана благоустроят парки Победы

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров поделился планами на 2026 год по благоустройству памятных мест и мемориалов.
Сегодня в Башкортостане более трех тысяч памятников, обелисков и мемориалов. Большая их часть находится в хорошем состоянии, остальные сейчас приводят в порядок.
По словам главы кабмина, в этом году работы пройдут в следующих парках.
– В Парке Победы в Ермекеево благоустроят пешеходные дорожки, установят памятники разным родам войск, выполнят освещение и систему видеонаблюдения.
– В Большеустьикинском грядет большая реконструкция Парка Воинской Славы.
– В Стерлибашевском районе благоустройство Парка Победы включает серьезный ремонт и установку малых архитектурных форм. Будет полноценное общественное пространство.
