Стало известно, как будут работать поликлиники Уфы 7-9 марта

Работа амбулаторно-поликлинического звена будет осуществляться в следующем режиме:

– седьмого и девятого марта – с 8:00 до 17:00 с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16:00;

– восьмого марта – выходной день.

Прием пациентов с клиническими проявлениями гриппа, острых респираторных вирусных заболеваний и новой коронавирусной инфекции (COVID-19) будет осуществляться в фильтр-боксах c 8:00 до 17:00 седьмого и девятого марта с взятием биоматериала и доставкой его в течение 24 часов с момента обращения пациента.

В эти же дни будут проводиться профилактические медицинские осмотры, диспансеризация и работать женские консультации.

Биоматериал новорожденных для проведения неонатального и расширенного неонатального скрининга будут принимать ежедневно с седьмого по девятое марта по адресу: ул. Чернышевского, 41. Неонатальный и расширенный неонатальный скрининг – седьмого и девятого марта.