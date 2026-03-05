Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Банк России внес еще 23 компании из Башкортостана в черный список

В 2025 году Центробанк усмотрел признаки нелегальной деятельности в нескольких организациях республики.

Всего в черный список Центробанка по итогам года попали 23 организации, из них 20 черных кредиторов: в основном они работали под вывесками кредитных потребительских кооперативов, микрокредитных компаний и ломбардов, хотя не состоят в государственных реестрах.

Также в регионе обнаружены две финансовые пирамиды и организация, которая выдавала себя за профессионального участника рынка ценных бумаг. Они обещают гражданам высокий доход от вложений, но на самом деле только имитируют выгодные инвестиции в перспективные проекты и успешные операции на фондовом рынке.

В Банке России отметили, что на самом деле таких организаций больше.

«Фактически нелегалов, которые охотятся за деньгами жителей нашей республики, намного больше. Ведь сегодня мошенники действуют в основном в интернете, и региональная прописка не имеет значения. Аферисты часто предлагают инвестировать в криптоактивы и используют для расчетов криптокошельки, чтобы сохранить анонимность, а для привлечения молодежи делают акцент на использовании искусственного интеллекта», – отметил управляющий Отделением Башкортостан Банка России Марат Кашапов.

