В Башкортостане в январе цены выросли в среднем на 1,2%

Согласно комментарию Центробанка, за первый месяц года цены в республике выросли на 1,2%. Увеличились издержки производителей и поставщиков отдельных товаров и услуг, а также повысились налоги, что отразилось на стоимости большинства продуктов и сервисов. В частности, из-за этого подорожало топливо.

Также в январе традиционно подорожали овощи – помидоры, огурцы, борщевой набор. Сказалось увеличение расходов на содержание теплиц, зимнее хранение и перевозку. Рост издержек издательств привел к повышению цен на печатные издания, а индексация тарифов – к подорожанию жилищно-коммунальных услуг.

При этом в республике продолжил дешеветь сахар. Основная причина – его переизбыток на региональном рынке из-за хорошего урожая сахарной свеклы в последние годы. Из-за большого предложения снизилась также стоимость сливочного масла. Кроме того, в регионе из-за низкого спроса и укрепления рубля подешевели зарубежные туры.

«Ускорение инфляции в январе было ожидаемым. Это произошло под влиянием разовых факторов: повышения НДС, акцизов, тарифов. После их исчерпания инфляция вновь замедлится», – отметил главный экономист экономического отдела отделения Банка России по Башкортостану Алмаз Габдуллин.

По прогнозу Банка России, в 2026 году в целом по стране годовая инфляция снизится до 4,5-5,5%.