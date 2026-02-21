Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане за неделю резко подорожали овощи и яйца

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные еженедельного мониторинга цен на некоторые виды товаров за период с девятого по 16 февраля 2026 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали яйца (7,68%) и овощи: картофель (5,73%), свекла (3,58%), морковь (3,45%), огурцы (2,7%), лук (2,29%) и капуста (1,53%).

Также поднялись цены на бананы (1,86%%), печенье (1,21%), подсолнечное масло (1,04%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели соль (1,75%), пшено (1,64%), сметана (1,47%), масло сливочное и свинина (0,79%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

