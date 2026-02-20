В Уфе 23 февраля перекроют несколько улиц

23 февраля с 8.00 до 12.00 будет закрыта парковка по улице Комарова перед парком Победы.

Также с 9.30 до 11.30 будут перекрыты улицы:

– Пушкина – на участке от Цюрупы до Ленина;

– Советской – на участке от Пушкина до Заки Валиди.

На это время изменится схема движения общественного транспорта.

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности участников мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества.