Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе 23 февраля перекроют несколько улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

23 февраля с 8.00 до 12.00 будет закрыта парковка по улице Комарова перед парком Победы.

Также с 9.30 до 11.30 будут перекрыты улицы:

– Пушкина – на участке от Цюрупы до Ленина;

– Советской – на участке от Пушкина до Заки Валиди.

На это время изменится схема движения общественного транспорта.

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности участников мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: