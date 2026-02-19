Башкортостан улучшил позицию в Национальном рейтинге качества жизни

Рейтинг строится на основе масштабных опросов жителей регионов, статистических и геоаналитических данных.

Всего учитываются 149 показателей по 12 направлениям, которых охватывают самые разные сферы жизни – материальное благополучие, охрана здоровья, образование, безопасность, развитие спорта, культуры и многое другое.

В 2025 году первые места заняли Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Татарстан и Сахалинская область.

Башкортостан за год поднялся на одну строчку и теперь занимает девятую позицию. Для сравнения, по итогам 2021 года Башкортостан в рейтинге числился только на 41 месте, а впервые поднялся в топ-10 в прошлом году.