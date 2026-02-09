В Башкортостане продолжается рост цен на овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали овощи: капуста (4,91%), огурцы (4,75%), морковь (3,25%), свекла (2,78%), картофель (2,5%) и лук (1,66%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели помидоры (1,93%), соль (1,35%), яблоки (0,82%) и сухие молочныые смеси для детского питания (0,61%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.