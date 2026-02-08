Холодно и пасмурно: погода в Уфе 9-13 февраля

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе первый день недели будет теплым, затем похолодает, но ближе к следующим выходным температура, как ожидается, вернется к -5° днем.

Понедельник, 9 февраля: до -6°, облачно, снег, в ночь на вторник – -18°, небольшой кратковременный снег.

Вторник, 10 февраля: до -14°, облачно, без осадков, в ночь на среду – -26°, временами небольшой снег.

Среда, 11 февраля: до -15°, облачно, временами небольшой снег, в ночь на четверг – -19°, без осадков.

Четверг, 12 февраля: до -13°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – -18°, без осадков.

Пятница, 13 февраля: до -8°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на субботу – -21°, без осадков.