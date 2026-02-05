Башкортостан будет поставлять чак-чак в Саудовскую Аравию

В ходе выставки была достигнута предварительная договоренность о поставках чак-чака из Башкортостана в Саудовскую Аравию.

Продукция региона привлекла внимание крупных торговых компаний из разных стран мира, таких как Индия, Египет, Иран, Китай, Казахстан и Оман. Важным этапом сотрудничества стало подписание соглашений с крупными торговыми компаниями, такими как китайская компания Aico Aquatic Products и эмиратская Kathrina General Trading LLC.

Кроме чак-чака, положительную оценку получили продукты крупных аграрных комплексов, таких как «Авилат» с уникальной продукцией из технических сортов конопли и «Таврос», специализирующегося на производстве зерна и яиц.