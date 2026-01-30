Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане в 2025 году закрылось больше компаний, чем открылось

Аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных ФНС подсчитала индекс «смертности» бизнеса в регионах по итогам 2025 года.

Согласно отчету FinExpertiza, в Башкортостане в 2025 году открыли 3247 коммерческих организаций, закрыли – 3410, разница – -163.

Отметим, что это не значит, что дела у региона идут плохо: показатель «смертности» бизнеса во многом связан с очисткой госреестра от фиктивных компаний.

Для сравнения, в 2023 году в Башкортостане открыли 4214 коммерческих организаций, закрыли – 4849. В 2022 году открыли 3967 компаний, закрыли – 9643.

Наибольший прирост по итогам 2025 года – в Дагестане (+1094), Калмыкии (+659) и Краснодарском крае (+521).

Наибольшая убыль – в Москве (-27 418), Санкт-Петербурге (-3312) и Свердловской области (-2281).

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: