В Башкортостане в 2025 году закрылось больше компаний, чем открылось

Согласно отчету FinExpertiza, в Башкортостане в 2025 году открыли 3247 коммерческих организаций, закрыли – 3410, разница – -163.

Отметим, что это не значит, что дела у региона идут плохо: показатель «смертности» бизнеса во многом связан с очисткой госреестра от фиктивных компаний.

Для сравнения, в 2023 году в Башкортостане открыли 4214 коммерческих организаций, закрыли – 4849. В 2022 году открыли 3967 компаний, закрыли – 9643.

Наибольший прирост по итогам 2025 года – в Дагестане (+1094), Калмыкии (+659) и Краснодарском крае (+521).

Наибольшая убыль – в Москве (-27 418), Санкт-Петербурге (-3312) и Свердловской области (-2281).