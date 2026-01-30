Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Мэр одного из городов Башкортостана покинул должность

Глава администрации Кумертау Олег Астахов сегодня, 30 января, сообщил о том, что завершает работу на своем посту.

Фото: соцсети Олега Астахова

При этом Астахов отметил, что примет участие в конкурсе на замещение должности на общих основаниях, то есть по итогам конкурса он может вернуться на пост главы администрации.

«Сегодня официально сложил свои полномочия, как того требуют правила. Впереди новый конкурс на замещение этой должности, в котором планирую участвовать на общих условиях.

Эти два года не только дали возможность реализовать задуманное, но и проверили меня и мою команду на прочность. Это время, полное вызовов и трудностей, но и также – успеха и новых свершений», – написал Астахов в соцсетях.

