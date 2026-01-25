В Уфе потеплеет до -3°

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе морозы сохранятся до середины следующей недели, затем существенно потеплеет.

Понедельник, 26 января: до -20°, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный снег, в ночь на вторник – -30°, без осадков.

Вторник, 27 января: до -14°, облачно, без осадков, в ночь на среду – -16°, без осадков.

Среда, 28 января: до -10°, облачно, небольшой снег, в ночь на четверг – -14°, снег.

Четверг, 29 января: до -6°, облачно, небольшой кратковременный снег, в ночь на пятницу – -10°, без осадков.

Пятница, 30 января: до -3°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – -11°, снег.