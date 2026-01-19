«Уфа» вошла в топ-5 лучших лиг Международного союза КВН

Лига вошла в пятерку лучших. Награду вручили на 37-м Международном фестивале КВН в Сочи, где прошел сбор центральных и официальных лиг.

Диплом из рук генерального директора АМиК Александра Маслякова получила директор официальной лиги «Уфа» Регина Шайхутдинова.

Система лиг КВН в Башкортостане насчитывает:

– официальную лигу «Уфа»;

– премьер-лигу города Уфы;

– городскую Уфимскую лигу;

– юниор-лигу республики Башкортостан.