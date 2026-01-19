«Уфа» вошла в топ-5 лучших лиг Международного союза КВН

Международный союз «Клуб веселых и находчивых» высоко оценил работу официальной лиги КВН «Уфа».
Лига вошла в пятерку лучших. Награду вручили на 37-м Международном фестивале КВН в Сочи, где прошел сбор центральных и официальных лиг.
Диплом из рук генерального директора АМиК Александра Маслякова получила директор официальной лиги «Уфа» Регина Шайхутдинова.
Система лиг КВН в Башкортостане насчитывает:
– официальную лигу «Уфа»;
– премьер-лигу города Уфы;
– городскую Уфимскую лигу;
– юниор-лигу республики Башкортостан.
