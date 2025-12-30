Домой на автобусе: как будет работать общественный транспорт в Уфе в новогоднюю ночь

В этом году главные новогодние мероприятия пройдут с 20.00 31 декабря до 2.30 первого января во всех районах города.
В ночь с 31 декабря на первое января основные маршруты, проезжающие по крупным улицам города, будут развозить пассажиров до 3:30.
В частности, будет продлена работа автобусных маршрутов:
– №6 («ОК "Сипайловский" – ТСК "Пушкинский"»);
№75 («ОАО "Амстар" – ТСК "Пушкинский"»);
№51/51а («Автоцентр ВАЗ – Трикотажная фабрика»);
№69 («ДК УМПО – мкр Белореченский»);
№74 («Уфимский ДОК – Нижегородка – ул. Дзержинского»);
№226 («Уфимский ДОК – СТЦ "МЕГА"»).
В период каникул, с первого по 11 января включительно, городской транспорт, включая АО «Башавтотранс», будет работать по расписанию выходных дней: с 6:00 до 22:00.
