Домой на автобусе: как будет работать общественный транспорт в Уфе в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на первое января основные маршруты, проезжающие по крупным улицам города, будут развозить пассажиров до 3:30.

В частности, будет продлена работа автобусных маршрутов:

– №6 («ОК "Сипайловский" – ТСК "Пушкинский"»);

№75 («ОАО "Амстар" – ТСК "Пушкинский"»);

№51/51а («Автоцентр ВАЗ – Трикотажная фабрика»);

№69 («ДК УМПО – мкр Белореченский»);

№74 («Уфимский ДОК – Нижегородка – ул. Дзержинского»);

№226 («Уфимский ДОК – СТЦ "МЕГА"»).

В период каникул, с первого по 11 января включительно, городской транспорт, включая АО «Башавтотранс», будет работать по расписанию выходных дней: с 6:00 до 22:00.