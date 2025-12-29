Радий Хабиров подписал закон о логистических парках

Теперь управляющие компании логистических парков и их резиденты смогут в течение 10 лет пользоваться льготами по налогу на имущество организаций.

При этом первые четыре года они будут полностью освобождены от его уплаты, в последующие три года – на 97%, затем в течение еще трех лет – на 77%.

Законом установлена также возможность предоставления в аренду без торгов земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Кроме того, в закон включается само понятие «логистический парк».

«Закон призван привлечь инвестиции в проекты по созданию и развитию логистических парков. Ступенчатый механизм позволит нам сохранить высокую инвестиционную привлекательность таких проектов на начальном этапе их реализации и обеспечит плавное увеличение налоговой нагрузки. В среднесрочной перспективе улучшится прогнозируемость и стабильность налоговых поступлений в бюджет республики», – сообщил спикер регионального парламента Константин Толкачев.