Парламент Башкортостана принял новый бюджет с дефицитом на 2026 год в 22,5 млрд рублей

Сегодня, 18 декабря, депутаты Госсобрания республики приняли закон «О бюджете Республики Башкортостан на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».
Первоначальный текст законопроекта, поддержанный в ноябре в первом чтении, был скорректирован исходя из уточненных данных.
Принятый закон «О бюджете Республики Башкортостан на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» содержит следующие параметры.
2026 год:
доходы – 316,2 млрд рублей;
расходы – 338,7 млрд рублей;
дефицит – 22,5 млрд рублей.
2027 год:
доходы – 334,7 млрд рублей;
расходы – 343,7 млрд рублей;
дефицит – 9 млрд рублей.
2028 год:
доходы – 353,9 млрд рублей;
расходы – 353,9 млрд рублей;
дефицит – 0 млрд рублей.
