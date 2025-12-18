Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Парламент Башкортостана принял новый бюджет с дефицитом на 2026 год в 22,5 млрд рублей

Сегодня, 18 декабря, депутаты Госсобрания республики приняли закон «О бюджете Республики Башкортостан на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

Фото: парламент Башкортостана

Первоначальный текст законопроекта, поддержанный в ноябре в первом чтении, был скорректирован исходя из уточненных данных.

Принятый закон «О бюджете Республики Башкортостан на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» содержит следующие параметры.

2026 год:

доходы – 316,2 млрд рублей;

расходы – 338,7 млрд рублей;

дефицит – 22,5 млрд рублей.

2027 год:

доходы – 334,7 млрд рублей;

расходы – 343,7 млрд рублей;

дефицит – 9 млрд рублей.

2028 год:

доходы – 353,9 млрд рублей;

расходы – 353,9 млрд рублей;

дефицит – 0 млрд рублей.

