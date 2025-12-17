Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Проект строительства термального парка в Уфе получит господдержку

Правительство Башкортостана заключило соглашение о защите и поощрении инвестиций с компанией «Городские парильни Башкортостана».

ООО «Городские парильни Башкортостана» планирует построить в Уфе термальный парк, вложив порядка двух млрд рублей. Инвестор уже реализовал два таких же проекта в Тюмени и Сургуте.

«Создание термального парка в столице республики принесет комплексную выгоду. Это не только привлечение инвестиций в экономику Башкортостана и создание свыше 200 новых рабочих мест, но и появление зоны для комфортного отдыха жителей и гостей региона. В условиях растущего спроса на термальный досуг такой проект – своевременный шаг вперед», – подчеркнул генеральный директор Корпорации развития Башкортостана Наиль Габбасов.

Концепция проекта предполагает создание объекта площадью 10 тыс. кв. м и вместимостью до 700 гостей. В нем разместят термокомплекс, несколько бассейнов с зонами отдыха и ресторан.

