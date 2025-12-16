Радий Хабиров назначил нового замруководителя своей администрации

45-летний Данияр Абдрахманов будет курировать внутреннюю политику региона.

Известно, что он окончил БГПУ, прошел профессиональную переподготовку в Российском государственном социальном университете, Академии наук Республики Татарстан. Кандидат философских наук, доцент.

Работал в МУП «Уфаводоканал», преподавал в БашГУ, в 2005-2016 годах поднялся с должности ученого секретаря до исполняющего обязанности директора Центра изучения национальных и языковых отношений Академии наук РБ.

В 2016-2019 годах был директором научно-исследовательского института духовной безопасности и развития религиозного образования БГПУ, далее – ректором Болгарской исламской академии и БАГСУ. С 2025 года является помощником Радия Хабирова.