Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Радий Хабиров назначил нового замруководителя своей администрации

Радий Хабиров подписал распоряжение о назначении Данияра Абдрахманова заместителем руководителя администрации глава Башкортостана.

45-летний Данияр Абдрахманов будет курировать внутреннюю политику региона.

Известно, что он окончил БГПУ, прошел профессиональную переподготовку в Российском государственном социальном университете, Академии наук Республики Татарстан. Кандидат философских наук, доцент.

Работал в МУП «Уфаводоканал», преподавал в БашГУ, в 2005-2016 годах поднялся с должности ученого секретаря до исполняющего обязанности директора Центра изучения национальных и языковых отношений Академии наук РБ.

В 2016-2019 годах был директором научно-исследовательского института духовной безопасности и развития религиозного образования БГПУ, далее – ректором Болгарской исламской академии и БАГСУ. С 2025 года является помощником Радия Хабирова.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: