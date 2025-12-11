Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане закрыли лестницу на шихан Торатау

О плане строительства лестницы со смотровыми площадками на горе Торатау глава Башкортостана Радий Хабиров объявил еще в 2021 году. Проект был одобрен экологами, и сегодня у туристов есть удобный и безопасный способ подняться на вершину шихана.

Фото: геопарк «Торатау»

Геопарк «Торатау» в соцсетях сообщает о том, что в ближайшее время подняться по лестнице не получится: она закрыта на зимний период.

Из-за розы ветров ее постоянно заметает снегом, на ступенях образуется наледь и подъем становится небезопасным для туристов. Экскурсии с гидами геопарка на вершину не проводятся.

«Для вашей безопасности мы рекомендуем воздержаться от самостоятельных восхождений и дождаться более благоприятных погодных условий», – говорится в сообщении администрации Геопарка.

