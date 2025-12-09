Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Скандал в уфимском рехабе: 4 сотрудников осудили за похищение людей

Демский районный суд Уфы рассмотрел уголовное дело в отношении четырех местных жителей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного статье 126 УК РФ.

Летом прошлого года четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, сбежали из реабилитационного центра для страдающих алкогольной и наркотической зависимостью.

Спустя несколько дней сотрудники центра, узнав об их местонахождении, прибыли к дому, где встретили двоих сбежавших и, применяя насилие, захватили их и незаконно поместили в автомобиль.

Далее, получив ключи от квартиры, подсудимые проникли в нее, где незаконно захватили еще двоих и увезли потерпевших в реабилитационный центр, расположенный в Чишминском районе.

Благодаря сообщению очевидца похищения, потерпевшие были вскоре освобождены сотрудниками правоохранительных органов. Один из фигурантов также похитил у одного из потерпевших мобильный телефон.

Подсудимые вину признали частично, раскаялись. Двоим потерпевшим возмещен моральный ущерб в размере 100 тыс. рублей, двое других потерпевших отказались от возмещения, приняв от подсудимых извинения.

Приговором суда мужчины признаны виновными, троим подсудимым назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Одному подсудимому назначено наказание в виде пяти лет трех месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Автомобили Nissan Note и Skoda Octavia конфискованы в собственность государства.

