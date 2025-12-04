В Башкортостане введут особый противопожарный режим

Что будет запрещено:

– проведение огневых и других пожароопасных работ, не связанных с непрерывным технологическим процессом;

– разведение открытого огня вне оборудованных мест, в том числе для приготовления пищи;

– использование пиротехнических изделий 1-3 классов опасности вне специальных площадок, оборудованных для запуска фейерверка.

Суммы штрафов в период действия особого противопожарного режима будут удваиваться.

«Как показывает практика прошлых лет, своевременное установление особого противопожарного режима позволяет снизить риски происшествий, связанных с пожарами и их последствиями», – говорится в сообщении МЧС.

Новогодние каникулы в этом году стартуют 31 декабря и завершатся 11 января 2026 года.