В Башкортостане введут особый противопожарный режим

Как сообщает МЧС Башкортостана, особый противопожарный режим вернут в республике на период новогодних праздников.
Что будет запрещено:
– проведение огневых и других пожароопасных работ, не связанных с непрерывным технологическим процессом;
– разведение открытого огня вне оборудованных мест, в том числе для приготовления пищи;
– использование пиротехнических изделий 1-3 классов опасности вне специальных площадок, оборудованных для запуска фейерверка.
Суммы штрафов в период действия особого противопожарного режима будут удваиваться.
«Как показывает практика прошлых лет, своевременное установление особого противопожарного режима позволяет снизить риски происшествий, связанных с пожарами и их последствиями», – говорится в сообщении МЧС.
Новогодние каникулы в этом году стартуют 31 декабря и завершатся 11 января 2026 года.
