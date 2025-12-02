В уфимском Инорсе снесут частный сектор, построят гандбольный клуб, мечеть и образовательный центр

Администрация Уфы сообщает о комплексной застройке территории, ограниченной бульваром Баландина, улицами Валерия Лесунова, Летчика Кобелева и бульваром Тухвата Янаби.
На этой территории площадью 19 га 25-этажный построят жилой дом, а также:
– надземную двухуровневую автостоянку (130 мест) и открытые парковки (583 места);
– многофункциональный образовательный центр: школа (800 мест) и детский сад (200 мест);
– поликлинику на 900 посещений;
– спортивный гандбольный клуб на 500 зрительских мест с открытыми спортивными площадками;
– мечеть.
Сейчас большая ее часть занята частным сектором, гаражами и долгостроями, которые будут снесены.
Комментарии (0)