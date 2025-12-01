Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Уфе установили еще одну спортивную площадку

Новая современная спортивная площадка появилась в Лесопарке имени Лесоводов Башкирии.

Об этом сегодня, первого декабря, сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев, опубликовав эти фото в соцсетях.

«Мы заботимся о том, чтобы спорт был доступен для каждого. Установили 23 спортивных снаряда, среди которых есть и инклюзивные. Для удобства и безопасности предусмотрели освещение, видеонаблюдение, травмобезопасное покрытие, скамейки.

Приходите, проводите время с пользой и наслаждайтесь красотой этого замечательного места!» – написал мэр.

