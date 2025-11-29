В Уфе прошел финал Всероссийской телевизионной премии «ТЭФИ-Капитал»

Всего за семь лет существования премии экспертный совет просмотрел больше 1000 работ, а лауреатами стали более 70 телекомпаний.

В этом году в Уфу приехали представители 18 городов России, на мероприятии присутствовал премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров. Церемонию вели ведущая программы «Сегодня» на телеканале НТВ, лауреат премии «ТЭФИ» 2023 Эльмира Эфендиева и член Академии Российского телевидения, спортивный комментатор Первого канала, трехкратный обладатель премии «ТЭФИ» Виктор Гусев.

Победители премии «ТЭФИ-Капитал» 2025

Номинация «Информационный сюжет»

«Россия 1», Орел.

Сюжет: «Йогурт из прошлого».

Номинация «Интервьюер»

Никита Игнатьев, Никита Зубанов – за выпуск подкаста «Движ» – «Никита Толстов: фермер будущего».

«Астрахань 24», Астрахань.

Номинация «Телепрограмма»

«Кубань 24», Краснодар.

Телепрограмма: «Босс, есть вопрос. Обжарка кофе».

Номинация «Digital Проект»

ООО «ФриМоушн Групп», Москва.

Проект «Сценарная комната».

Номинация «Репортер»

Махаббат Окружко – «Бизнес старт».

«Вестник Надыма», ТРК «Надым».

Номинация «Лучший репортаж в ежедневном выпуске новостей»

ГТРК «Волгоград-ТРВ».

Сюжет: «Волгоградцы сделали технологию 5D-печати доступной всему миру».

Номинация «Лучший репортаж в еженедельно-аналитической программе»

«Областное телевидение», Екатеринбург.

Репортаж «Формула эффективности».

Номинация «Лучший проект корпоративного медиа»

ПАО Сбербанк, «Россия 24» – «Всегда рядом».

Номинация «Документальный фильм»

Телерадиовещательная компания «Мир Белогорья», Белгород.

Фильм «Они ковали победу».

Номинация «Лучший телеканал»

«РБК УФА».