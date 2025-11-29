В Уфе прошел финал Всероссийской телевизионной премии «ТЭФИ-Капитал»

Седьмая церемония награждения победителей Всероссийской телевизионной премии за освещение тем предпринимательства и социально-ответственного бизнеса «ТЭФИ-Капитал» 2025 состоялась в Уфе 27 ноября.
Всего за семь лет существования премии экспертный совет просмотрел больше 1000 работ, а лауреатами стали более 70 телекомпаний.
В этом году в Уфу приехали представители 18 городов России, на мероприятии присутствовал премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров. Церемонию вели ведущая программы «Сегодня» на телеканале НТВ, лауреат премии «ТЭФИ» 2023 Эльмира Эфендиева и член Академии Российского телевидения, спортивный комментатор Первого канала, трехкратный обладатель премии «ТЭФИ» Виктор Гусев.
Победители премии «ТЭФИ-Капитал» 2025
Номинация «Информационный сюжет»
«Россия 1», Орел.
Сюжет: «Йогурт из прошлого».
Номинация «Интервьюер»
Никита Игнатьев, Никита Зубанов – за выпуск подкаста «Движ» – «Никита Толстов: фермер будущего».
«Астрахань 24», Астрахань.
Номинация «Телепрограмма»
«Кубань 24», Краснодар.
Телепрограмма: «Босс, есть вопрос. Обжарка кофе».
Номинация «Digital Проект»
ООО «ФриМоушн Групп», Москва.
Проект «Сценарная комната».
Номинация «Репортер»
Махаббат Окружко – «Бизнес старт».
«Вестник Надыма», ТРК «Надым».
Номинация «Лучший репортаж в ежедневном выпуске новостей»
ГТРК «Волгоград-ТРВ».
Сюжет: «Волгоградцы сделали технологию 5D-печати доступной всему миру».
Номинация «Лучший репортаж в еженедельно-аналитической программе»
«Областное телевидение», Екатеринбург.
Репортаж «Формула эффективности».
Номинация «Лучший проект корпоративного медиа»
ПАО Сбербанк, «Россия 24» – «Всегда рядом».
Номинация «Документальный фильм»
Телерадиовещательная компания «Мир Белогорья», Белгород.
Фильм «Они ковали победу».
Номинация «Лучший телеканал»
«РБК УФА».
