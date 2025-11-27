Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Башкортостан за 9 месяцев посетили более 1,6 млн туристов

Башкортостан продолжает развивать сферу туризма и по объему туристов держит третье место в Приволжском федеральном округе.

Фото опубликовал Андрей Назаров

За девять месяцев этого года Башкортостан посетили более 1,6 млн туристов – плюс 1,2% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сегодня, 27 ноября, рассказал в соцсетях глава правительства республики Андрей Назаров.

На сегодняшний день в Башкортостане работают 66 туроператоров, которые предлагают более 800 туристических маршрутов. Это научные программы, горные тропы, сплавы по рекам и пешие путешествия.

«Республика становится все более привлекательной для отдыха и культурных поездок. Рост турпотока говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. Развиваем инфраструктуру, расширяем маршруты, повышаем качество сервиса», – написал Назаров в соцсетях.

