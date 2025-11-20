Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе начали монтировать новогоднюю иллюминацию

Как сообщает мэрия Уфы, предприятие «Уфагорсвет» начало плановые работы по украшению города к Новому 2026 году.

Фото: администрация Уфы

Общая протяженность гирлянд составляет порядка 18 км, и сейчас городские службы проводят ревизию, ремонт и установку световых конструкций.

В настоящее время идет обновление гирлянд на улицах 50-летия Октября и Сочинской. Преобразится площадь им. Ленина и территория перед мэрией Уфы, где деревья и ели получат праздничную огненную окантовку. Праздничное освещение появится на будущем катке по улице Набережной – от бассейна «Юность» до амфитеатра.

Засияют огнями улицы Революционная, Тукаева, участки улицы Ленина, бульвара Ибрагимова и проспекта Октября. Здесь появятся как классические гирлянды, так и нарядные «перетяжки».

На аллее по улице Пушкина смонтируют инсталляцию «звездное небо». Парк Кашкадан, площади им. Серго Орджоникидзе, ДК «Моторостроитель» будут украшены элегантной итальянской иллюминацией.

В сквере Театральном установят тематические арт-объекты – карету и театральный занавес, подсветят фонтан «Семь девушек» и деревья.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: