В Уфе начали монтировать новогоднюю иллюминацию

Общая протяженность гирлянд составляет порядка 18 км, и сейчас городские службы проводят ревизию, ремонт и установку световых конструкций.

В настоящее время идет обновление гирлянд на улицах 50-летия Октября и Сочинской. Преобразится площадь им. Ленина и территория перед мэрией Уфы, где деревья и ели получат праздничную огненную окантовку. Праздничное освещение появится на будущем катке по улице Набережной – от бассейна «Юность» до амфитеатра.

Засияют огнями улицы Революционная, Тукаева, участки улицы Ленина, бульвара Ибрагимова и проспекта Октября. Здесь появятся как классические гирлянды, так и нарядные «перетяжки».

На аллее по улице Пушкина смонтируют инсталляцию «звездное небо». Парк Кашкадан, площади им. Серго Орджоникидзе, ДК «Моторостроитель» будут украшены элегантной итальянской иллюминацией.

В сквере Театральном установят тематические арт-объекты – карету и театральный занавес, подсветят фонтан «Семь девушек» и деревья.