В Уфе на время проведения работ перекроют несколько улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
Частично ограничат движение транспорта на пересечении улиц Александра Невского и Кольцевой на время проведения дорожных работ.
Сегодня, 20 ноября, дорогу закроют с 14:00 до 21:00 – будут фрезерировать проезжую часть.
Завтра – с 9:00 до 20:00, пока будут укладывать асфальт.
Также с сегодняшнего дня и до 15 декабря перекроют:
– одну полосу проезжей части по улице Ивана Якутова, возле дома с адресом Ленина, 100;
– одну полосу проезжей части по улице Карла Маркса, возле дома №67.
Эти ограничения связаны с работами на инженерных коммуникациях.
