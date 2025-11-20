Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Уфе на время проведения работ перекроют несколько улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Частично ограничат движение транспорта на пересечении улиц Александра Невского и Кольцевой на время проведения дорожных работ.

Сегодня, 20 ноября, дорогу закроют с 14:00 до 21:00 – будут фрезерировать проезжую часть.

Завтра – с 9:00 до 20:00, пока будут укладывать асфальт.

Также с сегодняшнего дня и до 15 декабря перекроют:

– одну полосу проезжей части по улице Ивана Якутова, возле дома с адресом Ленина, 100;

– одну полосу проезжей части по улице Карла Маркса, возле дома №67.

Эти ограничения связаны с работами на инженерных коммуникациях.

