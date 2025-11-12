Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане резко увеличилось количество люксовых автомобилей

Специалисты международной аудиторско-консалтинговой группы FinExpertiza опираясь на данные ФНС подсчитали количество премиальных автомобилей дороже 10 млн рублей в регионах России за прошлый год.

Авторы исследования констатируют: несмотря на все санкции, за 2024 год в России количество премиальных автомобилей выросло на треть, до 32,5 тыс. штук.

Больше всего элитных машин ездит по дорогам Москвы (13 187 автомобилей), Санкт-Петербурга (2876), Московской области (2720), Краснодарского края (1490) и Свердловской области (878). Пятерка лидеров за год не поменялась.

В Башкортостане таковых в прошлом году насчитывалось 371, что на 41,6% (109 штук) больше, чем было годом ранее.

По люксовым авто в республике в 2024 году начислили 57 508 000 рублей налогов – на 40,1% больше, чем годом ранее (41 061 000 рублей).

