В Уфе установят первую живую новогоднюю елку

В городе по поручению администрации уже началась подготовка к празднованию Нового года.
Сегодня, шестого ноября, администрация Уфы сообщила о том, что в микрорайоне Затон срубили подходящую елку для установки перед входом в парк «Волна». Именно в этом парке традиционно каждый год устанавливают первую праздничную ель.
Оформлением площадок, установкой елей и устройством ледяных городков, как обычно, займутся районы города и МБУ «Горзеленхоз».
Всего в этом году планируют обустроить два городских и 11 районных новогодних городков:
– территория у Конгресс-Холла «Торатау» (городской);
– площадь им. В.И. Ленина (городской);
– парк «Волна» (Затон);
– сквер «Юнармейцев» (ул. Мубарякова);
– сквер «Времена года» (ул. Булата Имашева);
– площадь им. С. Орджоникидзе;
– парк «Кашкадан»;
– площадь перед Дворцом Спорта;
– парк «Демский»;
– площадь ДК «УМПО»;
– площадка у дома по ул. Георгия Мушникова, 11 (Инорс);
– площадка у дома по ул. Мелеузовская, 31 (Шакша);
– перед Уфимской детской филармонией.
