В Уфе установят первую живую новогоднюю елку

Сегодня, шестого ноября, администрация Уфы сообщила о том, что в микрорайоне Затон срубили подходящую елку для установки перед входом в парк «Волна». Именно в этом парке традиционно каждый год устанавливают первую праздничную ель.

Оформлением площадок, установкой елей и устройством ледяных городков, как обычно, займутся районы города и МБУ «Горзеленхоз».

Всего в этом году планируют обустроить два городских и 11 районных новогодних городков:

– территория у Конгресс-Холла «Торатау» (городской);

– площадь им. В.И. Ленина (городской);

– парк «Волна» (Затон);

– сквер «Юнармейцев» (ул. Мубарякова);

– сквер «Времена года» (ул. Булата Имашева);

– площадь им. С. Орджоникидзе;

– парк «Кашкадан»;

– площадь перед Дворцом Спорта;

– парк «Демский»;

– площадь ДК «УМПО»;

– площадка у дома по ул. Георгия Мушникова, 11 (Инорс);

– площадка у дома по ул. Мелеузовская, 31 (Шакша);

– перед Уфимской детской филармонией.