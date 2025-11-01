Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Уфе перекроют трассу до аэропорта и несколько улиц

Минтранс Башкортостана предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

С сегодняшнего дня, первого ноября, по 30 ноября будет перекрыт участок улицы Мечтателей от Дагестанской до Рашита Нигмати.

Движение будет осуществляться через пересечение Дагестанской и Рашита Нигмати. Попасть в ЖК «Серебряный ручей» возможно по боковым проездам Мечтателей.

Также до 30 декабря закрыли:

– местный проезд между Амантая, 2 и Амантая, 2/1;

– местный проезд между Пугачева, 120В и Пугачева, 120/1.

Второго, третьего и четвертого ноября будут перекрывать крайние полосы дороги «Уфа – аэропорт» у остановки «Школьная».

С четвертого по 18 ноября будет закрыт 100-метровый участок крайней левой полосы арочного моста через реку Белую (в створе улицы Воровского).

Эти ограничения связаны с проведением дорожных работ.

